UEFA Uluslar Ligi'nde tempo son sürat devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta 7 puanla liderlik koltuğunda oturan İngiltere, 4 puanla 3. sırada yer alan Danimarka'yı konuk ediyor. Evinde kazanmak isteyen İngiltere, yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Danimarka ise dev rakibine çelme takıp, puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

İngiltere - Danimarka ilk 11'ler:

İngiltere: Pickford; Maguire, Coady, Walker; James, Rice, Mount, Phillips, Maitland-Niles; Kane, Rashford

Danimarka: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Dolberg

İngiltere - Danimarka maçı hangi kanalda?

Maksimir Stadı'nda oynanan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve Türkiye'de yayıncısı bulunmayan maçın canlı skor takibi haberimizde.



