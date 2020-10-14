İngiltere - Danimarka (CANLI) İngiltere - Danimarka maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında lider İngiltere, Danimarka'yı konuk ediyor. Gareth Southgate'in ekibi kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Danimarka ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. 90 dakikanın skor takibi haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde tempo son sürat devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta 7 puanla liderlik koltuğunda oturan İngiltere, 4 puanla 3. sırada yer alan Danimarka'yı konuk ediyor. Evinde kazanmak isteyen İngiltere, yoluna kayıpsız devam etmenin peşinde. Danimarka ise dev rakibine çelme takıp, puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
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İngiltere - Danimarka ilk 11'ler:
İngiltere: Pickford; Maguire, Coady, Walker; James, Rice, Mount, Phillips, Maitland-Niles; Kane, Rashford
Danimarka: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Dolberg
İngiltere - Danimarka maçı hangi kanalda?
Maksimir Stadı'nda oynanan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve Türkiye'de yayıncısı bulunmayan maçın canlı skor takibi haberimizde.