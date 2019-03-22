İngiltere - Çek Cumhuriyeti iddaa yorumu

Euro 2020 Elemeleri’nde İngiltere ve Çek Cumhuriyeti tarihlerinde 18 sene aradan sonra 3. kez karşı karşıya geliyorlar. Bu maça Misli.com’a üye olarak hemen bahislerinizi oluşturabilirsiniz.

2017 yılı itibariyle Gareth Southgate ile yeni bir yapılanmaya giden İngiltere meyvalarını almaya başladı. Yazın Dünya Kupası’nda yarı final oynayıp uzatmada Hırvatistan’a elenen takım, Uluslar Ligi’nde de grubunu lider tamamlayarak Haziran ayında oynanacak olan dörtlü finale adını yazdırmayı başardı. Son olarak Kasım ayında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden İngilizlerin kadrosunda yeni genç isimler olarak James Ward-Prowse, Declan Rice ve Callum Hudson-Odoi’yi görmekteyiz. Marcus Rashford, Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, John Stones, Trent Alexander-Arnold ve Luke Shaw sakatlıkları nedeniyle bu akşam sahada olmayacaklar. Ayrıca B. Münih – Liverpool karşılaşmasında sakatlanarak sahayı terk eden Jordan Henderson’ın da forma giymesi beklenmiyor.

Jarolim’in takımını Dünya Kupası finallerine taşıyamaması sonucu yerine gelen Jaroslav Silhavy ile ilk resmi turnuva olan Uluslar Ligi’nde sadece Slovakya’ya karşı oynadığı 2 maçı kazanarak B Ligi’nde kalan Çekler Baros’lu, Koller’li, Rosicky’li günlerdeki gibi yeni bir rüzgar yakalama amacında… Kaleci Tomas Vaclik’in sakatlık problemi sürdüğünden yerine Pavlenka veya Koubek’in geçmesi bekleniyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İngiltere’nin son 3 maçı 2.5 gol üstü sonuçlandı. (2.5 Gol Üstü)

- İngiltere evinde oynadığı son 3 maçı kazanırken, 2.5 gol barajı da aşıldı. (2.5 Gol Üstü)

- İngiltere son 18 iç saha maçında sadece 1 kez kaybetti. (MS1)

- Çek Cumhuriyeti son 29 resmi maçın 21’inde kalesini gole kapatamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ ÜÇ SEÇENEĞE AĞIRLIK VERİYOR!

Misli.com üyeleri birbirine yakın gördüğü seçenekler arasında 1.15 orandan İngiltere galibiyetini öne çıkartmış durumda ama, 2.5 Gol Üstü 1.75 oranıyla yüksek oran arayanların hemen ikinci tercihi… 3.25 orandan Handikaplı Beraberlik diyerek İngiltere’nin 1 farklı maçı kazanmasını bekleyenler de % 26’lık kesimle dikkatleri çekiyor!

MİSLİ.COM YAZARI M.FEVZİ TANIRLI DA ÜST DİYOR!

Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda ilk maçlar. İngiltere kadrosunda dikkat çeken noktalar, kalede önemli bir seçim darlığı oluşu. 6 büyüklerin kalesine baktığınızda ana sorunu görmek zor değil. Pickford dışında iyi bir seçenek yok. Orta alandaki oyuncuların da mücadele gücünün yüksek olup yetenek ve yaratıcılık olarak kapasitelerinin darlığı söz konusu. West Ham’dan Rice hak edip Southgate’in yeni gözüne girenlerden. Gençleri çağırması ve yer vermesi de İngiliz menajer adına olumlu. Çek’ler ise son dönemdeki maçlarda tek gollü galibiyet ya da mağlubiyet aldı. İngilizler Wembley’de goller izletir. Oran güzel.