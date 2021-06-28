İngiltere - Almanya EURO maçı (CANLI)

Avrupa Şampiyonası’nda futbolseverler, final havasında bir maç izleyecek. Dünya futbolunun iki devi; İngiltere ile Almanya, kozlarını Başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda paylaşacak. Salgın sebebiyle grup maçlarında 22 bin 500 taraftarın alındığı Wembley’e bu kez 45 bin seyircinin alınacağı öğrenildi. Bu kapışma, bir bakıma EURO 96’daki yarı finalin de rövanşı olacak. 25 yıl önce İngilizler’in ev sahipliğinde oynanan şampiyonada Almanlar, 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Ada temsilcisini 6-5 yenmişti.

13’er kez kazandılar

İngilizler’de penaltıyı kaçıran isim ise şu anda Milli Takım ’ın hocalığını yapan Gareth Southgate olmuştu. Panzerler, daha sonra finalde Çekya’yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. İki takımın daha önceki kapışmalarında taraflar 13’er kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 6 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu maçı kazanan, Son 8’de İsveç-Ukrayna galibiyle karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 10: İlk 10 dakikalık bölümünde Almanya, İngiltere'ye oranla daha çok maça hakim ve rakip yarı sahada daha çok pozisyon üreten taraf.

Dakika 16: İngiltere gole çok yaklaştı. Raheem Sterling'in ceza sahası dışından vurduğu nefis şutta kaleci Neuer, topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 32: Almanya net bir pozisyondan yararlanamadı. Ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Timo Werner'in vuruşunda kaleci Pickford gole izin vermedi.

İngiltere - Almanya ilk 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner.

İngiltere - Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Wembley'de oynanacak İngiltere - Almanya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

‘Yashado’ya güven Panzer’e oyna!

Almanya’nın Hamburg kentindeki Tierpark Hagenbeck Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 42 yaşındaki dişi fil ‘Yashoda’ya, bu akşamki İngiltere-Almanya mücadelesi için tahmin yaptırıldı. Hayvanat bahçesindeki yetkililerin, Almanlar’ın F Grubu’nda oynadığı 3 maçın da tahminini doğru yaptığını söyledikleri Yashoda, tercihini Almanlar’dan yana kullandı. Bakalım bu fil, tahminlerinde 4’te 4 yapacak mı?