İngiltere-ABD maçı sonucu: 0-0 (2022 Dünya Kupası Maç Özeti)

EURO 2020'nin finalisti, 2022 Dünya Kupası'nın da favorilerinden biri olan İngiltere, Katar'daki ikinci maçında ABD ile kozlarını paylaştı. İlk sınavında İran'ı 6-2'lik rahat bir skorla geçen Ada ekibi, ABD'yi de devirerek ikide iki yapmayı ve son 16 Turu'na kalmayı hedefliyordu. İlk karşılaşmasında Galler'le kapışan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ABD ise Katar'daki ilk zaferini yaşamayı amaçlıyordu.

Direk izin vermedi!

İki takımın da planları tutmadı. İngilizler favori olarak çıktığı karşılaşmada ABD karşısında performansıyla vasatı aşamadı. ABD ise zorlu rakibi karşısında daha üstün olan taraf olsa da onlar da aradığı golü bulamadı. 33'te ABD yıldızı Christian Pulisic'le direğe de takıldı ancak eşitliği bozacak golü bir türlü atamadı, mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada Antalyaspor'lu Haji Wright 90 dakika forma giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Jesus Valenzuela ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

17' McKennie sağ kanattan ortaladı, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright kafayı vurdu, top dışarda.

26' Weah'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mckennie'nin altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

DİREK!

33' ABD'nin süperstarı Pulusic ceza sahasının solundan sol ayağıyla sert vurdu, top üst direkten dışarı gitti.

43' Dest'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pulisic kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

45+1' Shaw'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Bukayo Saka'nın gelişine yaptığı vuruşta top dışarda.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

49' Mckennie'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

90' Karşılaşmanın son bölümüne +4 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

İngiltere-ABD 11'leri:

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Sterling, Kane

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Haji Wright.

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