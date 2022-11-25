İngiltere-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
İlk maçında İran'ı 6-2 devirerek turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösteren İngiltere bu akşam ABD karşısına çıkacak. Ada ekibi ikide iki yapmayı, Galler'le 1-1 berabere kalan ABD ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşmaya saatler kalırken, 'İngiltere-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları ve detaylar fanatik.com.tr'de...
EURO 2020'nin finalisti olan, 2022 Dünya Kupası'nın da favorilerinden biri olan İngiltere, Katar'daki ikinci maçında ABD karşısına çıkacak. İlk sınavında İran'ı 6-2'lik rahat bir skorla geçen Ada ekibi, ABD'yi de devirerek ikide iki yapmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında Galler'le kapışan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ABD ise Katar'daki ilk zaferini yaşamayı amaçlıyor.
İngiltere-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İngiltere-ABD muhtemel 11'leri:
İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Sterling, Kane (Grealish).
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adam, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Sargent.