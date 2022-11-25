İngiltere-ABD maçı CANLI (2022 Dünya Kupası B Grubu)

EURO 2020'nin finalisti olan, 2022 Dünya Kupası'nın da favorilerinden biri olan İngiltere, Katar'daki ikinci maçında ABD karşısına çıkıyor. İlk sınavında İran'ı 6-2'lik rahat bir skorla geçen Ada ekibi, ABD'yi de devirerek ikide iki yapmayı ve son 16 Turu'na kalmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında Galler'le kapışan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ABD ise Katar'daki ilk zaferini yaşamayı amaçlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Jesus Valenzuela ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

17' McKennie sağ kanattan ortaladı, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright kafayı vurdu, top dışarda.

İngiltere-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İngiltere-ABD 11'leri:

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Sterling, Kane

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Haji Wright.