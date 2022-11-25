İngiltere-ABD maçı CANLI (2022 Dünya Kupası B Grubu)
İlk maçında İran'ı 6-2 devirerek turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösteren İngiltere bu akşam ABD karşısına çıkıyor. Ada ekibi ikide iki yapmayı, Galler'le 1-1 berabere kalan ABD ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İngiltere-ABD maçının 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de... Mücadelenin ilk yarısı oynanıyor.
EURO 2020'nin finalisti olan, 2022 Dünya Kupası'nın da favorilerinden biri olan İngiltere, Katar'daki ikinci maçında ABD karşısına çıkıyor. İlk sınavında İran'ı 6-2'lik rahat bir skorla geçen Ada ekibi, ABD'yi de devirerek ikide iki yapmayı ve son 16 Turu'na kalmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında Galler'le kapışan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ABD ise Katar'daki ilk zaferini yaşamayı amaçlıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Karşılaşmanın hakemi Jesus Valenzuela ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
17' McKennie sağ kanattan ortaladı, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright kafayı vurdu, top dışarda.
İngiltere-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İngiltere-ABD 11'leri:
İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Mount, Saka, Sterling, Kane
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Haji Wright.