İngiltere 10 gollü zaferi pizzayla kutladılar

San Marino karşısında alınan 10-0’lık galibiyetin ardından 2022 Katar Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen İngiltere Milli Takımı’nın maçın ardından soyunma odasında adeta pizza partisi vermesi dikkat çekti.

Avrupa’nın en zayıf takımlarından birini yenen İngiliz oyuncular, maç sonunda çok sayıda pizza tüketmeyi tercih etti. Teknik direktör Gareth Southgate, “Rakibimizin gücü ne olursa olsun San Marino maçını ciddiye aldık. Oyuncularımızın gösterdiği oyun disiplini harikaydı” dedi.