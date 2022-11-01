İngilizlerin dikkatini çekti: Şenol Güneş ve Dele Alli

Valerien Ismael'in ardından ikinci kez Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş bu yeni serüvenine galibiyetle başlamıştı.

Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile oynanan mücadeleyi siyah- beyazlılar 5-2 kazanarak derbiye moralli gitme şansı yakaladı. Şenol Güneş'in Ümraniyespor maçında ilk 11 başlattığı Dele Alli, İngiltere'de manşet oldu.





İNGİLİZ BASINI DELE ALLI'NİN PERFORMANSINI YAZDI

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, "26 yaşındaki oyuncu Türkiye'de kariyerini yenide canlandırmayı amaçlıyordu, ancak bu umutlar Şenol Güneş'in son açıklamalarının ardından azalıyor gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde Dele Alli'den büyük beklentiler olmasına rağmen ligde oynadığı yedi maçta sadece bir kez gol atmayı başardığı da belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Gazete, Şenol Güneş'in, Ümraniyespor maçının ardından Dele Alli ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. Güneş, 5-2 kazanılan mücadelenin ardından İngiliz yıldız ile ilgili olarak; "Futbolculara dokunamıyordum, şimdi rahat dokunuyorum ama Dele Alli'ye daha dokunamadık.

Dele Alli'yi oyuncu olarak tartışmayalım ama verim olarak beklentinin altında" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş, Süper Lig 'de bu hafta deplasmanda Galatasaray 'a konuk olacak. 26 yaşındaki oyuncunun derbide ilk 11'de olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Dele Alli'nin Beşiktaş ile ilk antrenmanı

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr Dış Haberler