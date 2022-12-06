İngilizleri Mbappe korkusu sardı!

Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa, Kylian Mbappe'nin şov yaptığı karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mbappe, sol kanatta rakip savunmayı adeta darmadağın ederken, 2 golle maçın en iyi oyuncusu seçildi. Senegal'i 3-0 yenerek Horozlar'ın 10 Aralık'ta son 8'deki rakibi olan İngiltere'de ise Mbappe korkusu yaşanıyor. Çok formda olan 23 yaşındaki süper star, 2018'de Rusya'da mutlu sona ulaştıklarında 4 gol atarken, Katar'da henüz 4. karşılaşmasında 5 gole ulaştı. 24 yaş öncesi bu kupada 7 ile en çok gol atan Pele'yi (Toplamda12gol),9gollegeride bırakan Mbappe, şampiyona tarihinde 35 yaşındaki Lionel Messi ile an itibarıyla aynı gol sayısına eşit ve 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun (8) da 1 gol önünde yer alıyor.

Walker karşısına çıkacak

İngilizler, harıl harıl sol tarafta Mbappe'yi nasıl durduracaklarına kafa yoruyor. Hatta Ada'nın saygın gazetelerinden The Times'ın kupa için çıkardığı özel sayısında Fransız oyuncunun fotoğrafı ve Polonya maçında topla buluştuğu yerler işaretlenerek, teknik direktör Gareth Southgate'e göndermede bulunuldu. Manşette, 'Kadroya 3 sağ bek getirmekle iyi iş çıkardın Gareth' başlığı atıldı. Bu kupayı sadece 1966'da kazanan Ada temsilcisinin kadrosunda sağ bek olarak Kyle Walker, Trent Alexander Arnold ve KieranTrippier yer alıyor. Muhtemelen Walker'ın, Mbappe'nin kanadını savunacağı düşünülüyor.



