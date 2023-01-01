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İngilizlerden Vincent Aboubakar iddiası: Manchester United...

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar ile ilgili olarak, İngiliz basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

01 Ocak 2023, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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İngilizlerden Vincent Aboubakar iddiası: Manchester United...

2016/2017 ve 2020/2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam ediyor.

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Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak dünya basının gündemine giren Al Nassr'ın kadrosunda tanıdık birçok isim bulunuyor.

Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo da kadroda yer alan diğer isimler arasında bulunuyor.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

Dünya Kupası'nda Kamerun forması altında mücadele eden Vincent Aboubakar, görev aldığı üç maçta iki kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kamerunlu yıldız, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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FENERBAHÇE İDDİALARI

Devre arası transfer döneminde forvet hattında bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe 'nin Vincent Aboubakar ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Özellikle sarı - lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği ifade edilmişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasıyla hücum hattında eksik olan İngiliz devi bu bölgeye bir transfer yapmayı planlıyor.

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, Manchester United'ın forvet hattında transfer etmek istediği isimler arasında Vincent Aboubakar da yer alıyor.

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Ronaldo'yu transfer eden Suudi Arabistan ekibinin, Kamerunlu oyuncuyu kiralayabileceği ve İngiliz ekibinin de bu seçeneği değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

DİĞER ADAYLAR KİMLER?

Manchester United'ın forvet hattı için düşündüğü diğer isimler ise, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sona erecek olan Marcus Thuram ile Galatasaray ile adı anılan Memphis Depay...

ERIK TEN HAG'DAN AÇIKLAMA

Premier Lig'de deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 ile geçen Manchester United'da Ten Hag transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ten Hag açıklamasında, "Transferler her zaman zordur. Forvet oyuncuları özellikle kışın pahalıdır.

Limitleri zorlamalıyız. Takıma uyan doğru oyuncuları almak için yaratıcı olmamız ve elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.

İyi oyunculara ihtiyacımız var. Takım içinde rekabete ihtiyacımız var. Kadromuz için doğru oyuncuları arıyoruz, ancak kesinlikle sportif ve finansal kriterlimize uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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