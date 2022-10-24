Manchester United ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmada, hakem henüz son düdüğü çalmadan soyunma odasına giden ve bu hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Chelsea, Ronaldo ile ilgilenmiş, ancak sonrasında bu transferden vazgeçmişti. Devre arasında Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli yıldız için Premier Lig kulüpleri istekli görünmüyor.

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İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; Napoli sezon öncesi Ronaldo ile ilgilendi ve bu transfer için hala istekli...

Haberin devamında, Ronaldo, Napoli'ye, Serie A'nın zirvesindeki yerini korumasına ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesine yardımcı olabileceği ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe 'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ve Kim Min-Jae, Ronaldo ile takım arkadaşı olma fırsatını yakalayabilir.





Napoli, Serie A'da 11. hafta sonunda topladığı 29 puanla, en yakın rakibi Milan'ın üç puan önünde zirvede yer alıyor.

Bu sezon Premier Lig'de sekiz maçta sahaya çıkan Ronaldo, bir kez gol sevinci yaşarken, Avrupa Ligi'nde ise dört maçta bir gol ve bir asistlik bir performans sergiledi.

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