Son şampiyon Beşiktaş , Süper Lig 'in ilk yarısında hayal kırıklığı yarattı, Şampiyonlar Ligi'nde de havlu attı. Önder Karaveli'yle yola devam eden ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başlatan Siyah-Beyazlılar için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Hücumcularından bu sezon istediği skor katkısını alamayan Kara Kartal'ın, İngiltere Championship ekibi Milwall'ın formasını giyen Jed Wallace'ı istediği öne sürüldü. Ada'da çıkan haberlere göre; Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunu, Temmuz ayında bonservissiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ancak bonservisini eline alacak olması nedeniyle taliplerin de çoğalacağını düşünen Siyah-Beyazlılar, şimdiden İngiliz oyuncuyla ön sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Championship'in güçlü ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Wallace'ı istediği kaydediliyor.

Öte yandan kariyerinde hiç ülkesi dışına çıkmayan Wallace'ın da artık yeni maceralara hazır olduğu ve Türkiye seçeneğine sıcak baktığı da kaydedildi.



