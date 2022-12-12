İngilizler yine hüsrana uğradı

A Milli Takım düzeyinde tek şampiyonluğunu 1966'da ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nı kazanarak elde eden İngiltere, 2022'de de mutlu sona ulaşamadı. İngilizler, Fransa'ya çeyrek finalde 2-1 yenilirken, Harry Kane'in ikinci penaltıyı atamaması, kaçınılmaz sonu beraberinde getirdi.

En son EURO 2020'yi finalde kaybeden Ada ekibinin hocası Gareth Southgate ise görevine devam edip etmeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.