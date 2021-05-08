Şampiyonlar Ligi Finali'nin adı geçtiğimiz hafta oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. Rakiplerini turnuva dışına iten iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, finalde şampiyonluk için mücadele verecek.

İki İngiliz takımının finale çıkması finalin İstanbul'dan alınıp İngiltere'ye verilmesi yönünde fikirlerin oluşmasına neden oldu. İngiliz hükümeti de finalin İngiltere'de Wembley Stadyumu'nda oynanmasını istiyor. The Sun'da yer alan haberde Türkiye'nin seyahat açısından kırmızı listeye alınmasıyla bu isteğin daha çok dillendirileceği belirtildi.









"Finale ev sahipliği yapma konusuna açığız"

Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi Finali için konuşan İngiltere Ulaştırma Bakanı, "Türkiye'nin kırmızı listeye alınması, taraftarların Türkiye'ye gitmemesi gerektiği anlamına geliyor. Federasyon UEFA ile görüşüyor. Finale ev sahipliği yapma konusunda çok açığız. Aslında sonuçta, UEFA'nın vereceği bir karar ama şu anda o finalde iki İngiliz kulübü olduğu göz önüne alındığında, söyleyeceklerini duymak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.









İki takım taraftarına da 4 bin bilet

UEFA, Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için her iki takım taraftarlarına 4 bin bilet verileceğini açıklamıştı.