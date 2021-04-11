Liverpool'daki performansıyla birçok maçta beğeni toplayan milli futbolcu Ozan Kabak, Aston Villa karşısında bu kez eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiliz basını 21 yaşındaki futbolcuyu yenilen golde ağır kaldığı gerekçesiyle eleştirdi. İngiltere'de yayın yapan 90.min, gol pozisyonunda Ozan'ın ilk mücadelede çok zayıf kaldığını ve ardından Watkins'in şutunu engelleyecek kadar hızlı olmadığını dile getirdi. 10 üzerinden 5 puan verdiği milli yıldızımız için "En iyi maçı değildi" yorumunda bulundu.

Liverpool'a yakınlığıyla bilinen "Thisisanfield.com" ise 10 üzerinden 6 puan verdiği Ozan Kabak'ın karşılaşmada iyi mücadele ettiğini ve Liverpool'u rahatlattığını belirtirken milli futbolcunun Ollie Watkins'in golünü engellleyebileceğini vurguladı. Ayrıca Klopp'un son üç maçtır Ozan'ı oyundan almasına ilişkin olarak tecrübeli hocanın genç oyuncuya olan güveni de sorgulandı.

"Golde şanssızdı"

Squawka.com ise Ozan Kabak'ın maçtaki performansını övdü. Haberde Ozan'ın savunmada birçok topu karşıladığı ve güçlü bir performans sergilediği belirtildi. 10 üzerinden 8 puan verilen milli yıldızımızın yenilen golde şanssızlık yaşadığı vurgulandı.

Geriden gelerek kazandı

Aston Villa karşısında geriye düşen Liverpool, mücadeleyi ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 galip geldi ve 2021 yılında Premier Lig'deki ilk iç saha maçını kazandı.

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