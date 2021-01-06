İngilizler Mesut Özil bahis oranlarında da 'Fenerbahçe' dedi

Arsenal'in geçtiğimiz sene Mesut Özil'i kadro dışı bırakmasının ardından Fenerbahçe iddiaları ciddi şekilde dile getirilmeye başlanmıştı ancak hem Mesut'un maaşı hem de Fenerbahçe'nin ekonomik durumu bu transfer için en büyük engellerdendi. Taa ki Acun Ilıcalı devreye girinceye kadar...

Mesut'un Arsenal ile olan sözleşemsinin sezon sonu bitecek olması ve Arsenal'in onun maaşından bir an önce kurtulmak istemesi yıldız oyuncuyu her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yakınlaştırdı. ABD iddiaları olsa da Fenerbahçe, Alman asıllı Türk oyuncuyu isteyen kulüpler arasında en ciddi seçenek olarak göze çarpıyor.

İngilizler de 'Fenerbahçe' dedi

Bahis oyunlarına olan ilgisiyle bilinen İngilizler de neredeyse hayatın her alanıyla ilgili ortaya bir bahis koyarken, Mesut Özil transferi için de en yüksek olasılık olarak Fenerbahçe gösterildi. Mesut'un Sarı Lacivertliler'e transferine 1'e 9 oran verildi.

Bir MLS kulübü için ise bu oran 1'e 12...

İngiliz bahis şirketleri bahislerine beşiktaş vE Galatasaray'ı da kattılar. Beşiktaş'a 1'e 25, Galatasaray'a ise 1'e 40 oran verildi.

Diğer oranlar ise Milan ve Inter için ortaya atıldı:

Milan'a 1'e 40, Inter'e ise 1'e 50 oran verildi.





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