İngilizler final için saçlarını sarıya boyatacak

EURO 2020 D Grubu’nda 3 maçını da kazanarak lider olarak son 16’ya kalan İngiltere’de büyük sevinç yaşanırken şimdiden final hesapları da yapılmaya başlandı. Son 16’da Almanya ile karşılaşacak olan Ada ekibi, finale çıkarsa saçlarını sarıya boyatacak. Manchester City’nin sol kanat oyuncusu Philip Foden turnuva öncesi saçlarını boyatıp bu akımı başlatmıştı.

EURO 96’da final gelmedi

Foden bu hareketine, “Yeni bir şey denemek istediğimi düşündüm. Saçımı uzun süredir aynı şekilde kestiriyordum. Bir sabah uyandım ve şarkıcı Jay Z ve Eminem ile karşılaştırıldığımı gördüm. Bu bana özel bir şey ve insanlar bunu başka bir şeye dönüştürdü" sözleriyle açıklık getirmişti. 21 yaşındaki oyuncu finale kalmaları durumunda Wembley’de oynanacak maça tüm takımın saçlarını sarıya boyatarak çıkacağını açıkladı. İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı EURO 96’da ‘Asi Çocuk’ Paul Gascoine ilk olarak saçlarını sarıya boyatmıştı. O turnuvada İngilizler, şampiyon Almanya’ya yarı finalde penaltılarla elenmişti.