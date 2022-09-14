İngilizler Beşiktaş taraftarına hayran kaldı!





İngiltere merkezli yayın kuruluşu Daily Mail, Beşiktaş 'ın stadı Vodafone Park atmosferi, taraftarlar ve futbolculara değindiği haberde şu görüşlere yer verildi:“Boğaz'ın kıyısındaki sesler, Taksim Meydanı'na doğru dik bir şekilde yükselen yokuşların oluşturduğu doğal amfi tiyatrosuna yerleştirilmiş Beşiktaş'ın tarihi evi Vodafone Park'ın etrafında dönüp dolaşıyor. İstanbul'un Dolmabahçe Sarayı'nın ve pırıl pırıl denizin yanı başındaki konumuyla garip bir şekilde uyumsuz bir gürültü yükseliyor. Burada 2007'de 132 desibel seviyesini ölçtüler, bir futbol maçında dünya rekoru kırıldı ve muhtemelen kulaklar için iyi değil.

Bütün yer sallanmaya başlıyor. Bu, sezonun başlarında normal bir pazartesi gecesi fikstürü, TV'de canlı yayınlandı ve 40 binden fazla kişinin önünde oynandı. Her biri görünüşte yerinde zıplıyor ve gürültüye katkıda bulunuyor.

Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki ilk maçı görülmesi gereken bir şeydi. SportsMail'e verdiği demeçte, "Bu tür bir atmosferde ilk kez oynadım" dedi. "Daha önce özellikle genç yaş gruplarında düşmanca atmosferler yaşadım ama bu farklı bir şeydi" dedi.

“Isınmadan çıktık ve neredeyse doluydu. Durmadan şarkı söylediler, top rakipteyken kulak tırmalayan bir ıslık çaldılar. Bir noktada neredeyse sağır oldum.”

Türk futbolu grup içi bağlılıkla büyüyor. Bir Beşiktaş yetkilisi, çevik kuvvet polisi ve iki güvenlik çemberinin yanından geçerek stadyumun beton derinliklerine doğru ilerlerken, "Premier Lig'den özür dilerim ama Avrupa futbolunda bu stattan daha iyi bir atmosfer yok" dedi. Kara kartallar ve gök gürültüsü bulutlarından oluşan duvar resimlerinin yer aldığı bir stat.

Bu yaz imza atan iki İngiliz uluslararası oyuncu olan Redmond ve Dele Alli için bu, cazibenin bir parçası. Alli, geçen ay imza attığında taraftarların pozitif enerjisine hayran kaldı. "Duygu inanılmazdı. Buranın etrafındaki tutku inanılmaz. Umarım burada eğlendirebilir ve birçok başarı kazandırabilirim" dedi.

Her ikisi için de bilinmeyene doğru bir adım olsa da, İstanbul'un cazibesi yüzyıllardır ziyaretçileri cezbetmektedir. Türkiye'ye uçmadan önce havaalanında David Beckham ile tesadüfen karşılaşmasından cesaret alan Redmond, "Bu benim konfor alanımdan çıkmak için bir şans" dedi. Konuştuk ve kariyerinin en güzel anılarından bazılarının yurt dışında oynamak olduğunu söyledi.

"Bu, bana hareket konusunda güven verdi. Bir şekilde İngiltere'de kalmak kolay olurdu ama yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Ailem yeni bir deneyim için bana destek oldu ve Dele ile konuştuğumda Beşiktaş'ı bana gerçekten övdü. Muhtemelen benimle benzer bir pozisyondaydı. Yeni bir başlangıcın ve farklı bir şeyin tadını çıkarmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için İngiltere'nin dışına çıktık. Bu harika şehri ve kültürünü ve insanları bu kulübe aşık eden şeyleri öğrenmek için sabırsızlanıyorum."

Beşiktaş, 1987'den itibaren Gordon Milne'nin başında olduğu yedi muhteşem yıl da dahil olmak üzere zengin bir İngiliz nüfuz geleneğine sahiptir. Liverpool'un eski orta saha oyuncusu ve İngiliz uluslararası oyuncu Milne, Les Ferdinand, Ian Wilson ile Alan Walsh gibi oyuncularla sözleşme imzaladı ve arka arkaya 3 lig şampiyonluğu kazandı, 1990/91'de yenilmedi.

Yeni patron Valérien Ismaël, Avrupa'nın doğu ucunda başka bir İngiliz yerleşim bölgesi kuruyor. Alli ve Redmond'un ötesinde, Ismaël ile Barnsley ve West Bromwich Albion'da koçluk yapan altliglerin kıdemli orta saha oyuncusu olan yardımcısı Adam Murray ve diğerlerinin yanı sıra daha önce Sunderland ve Stoke'ta olan takım koçu Dean Whitehead var.

Kadroda İngiliz analistler ile fitness koçları ve aralarında Romain Saiss, Arthur Masuaku ve Wout Weghorst gibi geçen sezondan tanıdık isimler de dahil olmak üzere Premier Lig deneyimine sahip toplam dokuz oyuncu var. Ayrıca Spurs'te Alli ile oynayan Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou da var.

Kısa sürede Türkiye'nin Premier Lig takımı olarak adlandırıldılar. Redmond, geçen hafta Türkiye'nin son transfer tarihinde bir yıllık bir anlaşma imzaladı ve yedek kulübesinden ilk çıkışıyla maç keskinliği konusundaki endişelerine meydan okuyacak kadar yetenekli bir oyun sergiledi.

Beşiktaş'ın İstanbul Başakşehir'e yenilmesini engelleyemedi, son dakikalarda Ismaël’in kırmızı kart görmesiyle kaotik bir finale dönüştü, ancak ev sahibi taraftar Redmond'un adını haykırdı. Ralph Hasenhuttl'ın Southampton'daki yüksek oktanlı katı yapısından sonra, yeni rolünün özgürlüğünün tadını çıkaracağı kesin. 28 yaşındaki oyuncu, "Sanırım burada biraz eğlenebilirim. Umarım Dele formda olduğunda birlikte biraz eğlenebiliriz" dedi.