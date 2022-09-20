İngiliz takımlarının Kim Min-Jae pişmanlığı

İtalya'da Kim Min-Jae fırtınası sürüyor. Fenerbahçe 'den transfer olduğu Napoli'de şu ana kadar müthiş bir performans sergileyen Kim Min-Jae, son olarak kazanılan Milan maçında da savunmadaki hamleleriyle yıldızlaştı. Napoli formasıyla toplam 8 maçta 720 dakika sahada kalan Güney Koreli oyuncu, hücumda da takımına 2 gol ile önemli katkı sağladı. Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, Avrupa gündeminde de yer tutmaya devam ediyor.

Spalletti'nin lideri

Area Napoli, Kim Min-Jae'nin sergilediği performansla Luciano Spalletti'nin Napoli'sinin lideri haline geldiğini aktardı. Özellikle son Milan maçında Olivier Giroud'ya zor anlar yaşattığı belirtilen Güney Koreli savunmacı, şimdiden Kalidou Koulibaly'nin boşluğunu fazlasıyla doldurmayı başarmış gözüküyor.

Kim Min-Jae'nin başarılı performansı, özellikle İngiliz devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Tottenham'ın elinden kaçırdığı başarılı savunmacı için yeniden devreye girmesi gündemde.

Salvatore Bagni: İngiliz kulüplerine önerdim ama ilgilenmediler

Napoli ve İtalya Milli Takımının eski oyuncularından olan, futbolculuk kariyeri sonrası Lazio, Napoli ve Bologna'da yönetici olarak da görev yapan Salvatore Bagni, Kim Min-Jae'yi erken dönemde fark eden isimlerden biri olarak yaşanan süreçlere değindi.

Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulunan Bagni, "Üç yıl önce bilgi aldığım, işbirliğim olan bir arkadaşım vardı. Kim Min-Jae'yi İngiltere'ye önermek istedim. Jeonbuk'tan Beijing Gouan'a 5 milyon Euro karşılığında yeni transfer olmuştu. Ama sadece İngiliz kulüplerinden değil kimseden geri dönüş gelmedi. Ertesi yıl ise 24 yaşında sadece 3 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullandı.

'Kimse potansiyelinin farkına varamamış'

Kim Min-Jae konusunda yaptığı önerinin dikkate alınmamasına ilişkin ise Bagni, "Bu, kimsenin potansiyelini fark edemediği anlamına geliyor. Giuntoli'yi tebrik ederim. Kim Min-Jae; kişiliği ve karakteriyle de beni şaşırttı. Hiç hata yapmıyor. Fiziksel olarak çok üst düzey. İtalya'ya geldiğinden beri Spalletti'nin de etkisiyle çok gelişti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den önce Tottenham

Salvatore Bagni, ülkesinden Çin'e transfer olduğu dönemde Kim Min-Jae'yi önerdiği kulüplerden karşılık alamadığını belirtmişti. Fakat Çin'deki performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ise Tottenham'ın ilgisini çektiği belirtilmekte.

Area Napoli, Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olamdan önce Tottenham'ın Kim Min-Jae konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu fakat sonucunda bir hamle yapılmadığını aktardı. İngiliz ekibi harekete geçmezken Vitor Pereira'nın da etkisiyle devreye giren Fenerbahçe, transferi bitirmişti.

İngilizler hata olarak görüyor

İngiliz basınından Daily Express, Çin'deki süreç bir yana yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Antonio Conte'nin Tottenham'ının bir hata yaptığını belirtiyor.

Kim Min-Jae'nin menajeri Ho Lee de yaz aylarında Tottenham'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ifade etmişti. Birçok kulüple görüntülü konuşmalar yaptıklarını belirten Lee, Kim'in devamlı oynayacağı ortam adına Napoli'yi tercih ettiklerini aktarmıştı.

Kim Min-Jae yerine Lenglet

Daily Express, Antonio Conte yönetimindeki Tottenham'ın Kim Min-Jae yerine Barcelona'dan Clement Lenglet'yi kiralamaya karar verdiğini belirtti. Şimdilerde ise savunma hattındaki sakatlık sorunlarının etkisi ve Güney Koreli oyuncunun Napoli'de sergilediği nedeniyle Tottenham'ın birçok kez kaçırdığı Kim Min-Jae transferinden dolayı büyük pişmanlık duyduğu aktarılıyor.