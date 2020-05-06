Bordo-Mavili yönetim, 24 yaşındaki başarılı eldivenin fiyatını en az 30 milyon Euro olarak belirledi. Geçen yaz 17.5 milyon Euro’ya Yusuf Yazıcı’yı Lille gönderen Trabzonspor, Uğurcan’ın satışıyla Türk futbol tarihinin rekorunu kırabilir.

Onur Kıvrak gönderildikten sonra Trabzonspor’un 1 numarası olan Uğurcan Çakır kısa sürede kalitesini ispatladı, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine taktı. Devre arasından bu yana adı pek çok takımla anılanUğurcan için en ciddi teklifi Ocak ayında Liverpool yapmış, Premier Lig devi, yaklaşık 20 milyon Euro’yu gözden çıkartmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyonluk yolunda yıldız kaleciyi kaybetmek istemeyip sezon sonunu işaret ederken,Uğurcan da geçen bu sürede değerini artırdı.

Avrupa’nın radarında

Benfica, Atalanta, Sevilla, Lyon gibi takımların radarında olan Uğurcan’ın muhtemel rotası ise İngiltere olacak gibi. Avrupa’da transfere en çok para harcayan ülke konumundaki İngiltere’de 3 kulüp, ciddi şekilde Uğurcan için yarışıyor. Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ilgisini sürdürürken, Alisson’un arkasına Uğurcan düşünülüyor.

40 kişilik listede...

Everton’ın 40 kişilik transfer listesindeUğurcanÇakır’ın adı yazıyor.Daha önceCenk Tosun için 22.5 milyon Euro bonservis ödeyen Ada kulübünde özellikle teknik direktör Ancelotti, Trabzonspor’un 24 yaşındaki file bekçisini çok beğeniyor. Milli eldiven için ısrarcı bir diğer ekip de Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham. Ada basını, geçtiğimiz günlerde Tottenham’ın 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttığını yazmıştı.

Zirvede Cenk Tosun var

Kısacası Avrupa futbolunun 3 kurt hocası Mourinho, Kloop ve Ancelotti, TrabzonsporluUğurcan için kapışıyor. Trabzonspor Yönetimi ise en az 30 milyon Euro’ya başarılı kalecisini satmayı düşünüyor. Geçen yaz Yusuf Yazıcı’yı Lille’e 17.5 milyon Euro’ya gönderen Bordo-Mavililer, bu yaz Uğurcan’ı satarak Türk futbol tarihinin rekorunu kırabilir. Zirvede 22.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a giden Cenk Tosun yer alıyor.

Safa Can Konuksever