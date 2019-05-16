İngiliz takımları, UEFA zengini!

Futbol tarihinde bir ilk yaşandı ve bir ülkenin dört takımı (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal), Avrupa'nın iki büyük kupasında finale yükseldi. KPMG Football Benchmark ekibi de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde finale kalan dört İngiliz takımının UEFA'dan kazançlarını inceledi. 1 Haziran'da Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Liverpool ve Tottenham, finansal olarak da büyük bir kazanç elde edecek.

İNGİLİZLER FARKI GİDEREK AÇIYOR

Finali kazanan ekip yaklaşık 82 milyon Euro'yu kasasına koyarken, ikinci olan takım da 78 milyon Euro alacak. Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Avrupa Ligi finalinde ise Chelsea ve Arsenal karşılaşacak. 29 Mayıs günü Bakü'deki mücadeleyi kazanacak ekip, UEFA'dan 22 milyon Euro alacak. Finali kaybeden takım ise 18 milyon Euro kazanacak.

BARCELONA FAIR-PLAY'İ ÇİĞNİYOR

Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Liverpool ve Tottenham, UEFA Finansal Fair Play kurallarına da takılmıyor. UEFA'ya göre gelir-gider arasındaki fark yüzde 70'i geçmemek zorunda. Liverpool'un gelir-gider farkı yüzde 58, Tottenham ise sadece yüzde 38… Liverpool'un elediği Barcelona'nın gelir gider farkı ise yüzde 81… Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Ajax'ın da yüzde 57'lik bir farkı bulunuyor.

YENİ ÇÖZÜMLER ŞART

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig'de mücadele eden ekipler, finansal olarak diğer ülke takımlarına göre çok rahatlar. Bu da UEFA'nın en büyük iki kupasında her zaman zirvede kalmalarını sağlıyor. UEFA kazançları da İngiliz ekiplerine ekstra finansal değer sağlıyor. Diğer ülkeler İngiliz takımlarına yetişebilmek için yeni finansal çözümler üretmeli'' dedi.