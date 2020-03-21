İngiliz Sky Sports merkezini boşaltıyor

Corona virüs salgını dünyayı her anlamda etkilemeye devam ediyor. Lyon ve Barcelona maaş kesintisine giderken, maçların durması medyaya da darbe vurdu. Özellikle spor kanalları içerik üretmekte zorlanıyor.

Sky Sports ve BT Sports...

İngiltere'deki iki büyük spor televizyonu Sky Sports ve BT Sports'a maç yayınları olmadığı için iptal telefonlarının gelmeye başladığı belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; futbol fanatikleri yayın olmadığı gerekçesiyle üyeliklerini iptal etmek ve onların deyimiyle boşa para ödemek istemiyor.

Sky Sports merkezden ayrılıyor

Hem internet medyacılığında hem de televizyonda büyük bir takipçi kitlesi olan Sky Şirketi de, Sky News'e öncelik verip sporu ikinci plana atma kararı aldı. Dünyadan birçok konuda anında haber veren Sky News Londra'daki merkezde kalacak ancak Sky Sports ise buradan ayrılıp Reading'in Madejski Stadyumu'na taşınacak ve küçülecek.

Evden çalışıyorlar

8000'den fazla çalışanın bulunduğu Sky Sports'ta departmanlar arası geçişler de engelleniyor. Bir departmandan diğerine geçmek yakınlaşma olmaması için özel çitlerle zorlaştırılıyor. Çoğu internet çalışanı da evden çalışıyor.

Yüksek maaşlı eski futbolcular...

Sky Sports'un eski efsane futbolcular Jamie Carragher ve Garry Neville gibi yüksek maaşlı yorumcular için de acil durum planı yaptıkları belirtildi. Sokağa çıkma yasağı gelmesi durumunda bu iki isimden televizyonda yayarlanılması bekleniyor.

BBC eski maçları gösterecek

İçerik skıntısı çeken BBC de efsane maçları gösterip izleyenleri ekrana bağlamayı hedefliyor.