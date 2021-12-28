1995-96 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Dalian Atkinson, 5 yıl önce elektroşok tabancası ile vurulmuş ve sonrasında başına tekme atılmasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın üzerinden 5 yıl geçmişken İngiliz polisi Atkinson ailesinden özür diledi.

Polis memuru Benjamin Monk, Atkinson'ın ölüme neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 ay önce "taksirle adam öldürme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşananlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü mektupta yazıya döken West Mercia Emniyet Müdürü Pippa Milles, "Polis üniforması, memurlara yasa dışı davranma veya yetkilerini kötüye kullanma konusunda dokunulmazlık sağlamaz. Monk'un davranışı, polis teşkilatının standartlarına ve davranışına doğrudan aykırıydı ve anlaşılır bir şekilde halkın polise güvenini baltaladı" ifadelerini kullandı.

Atkinson'ın ailesinin yaşadığı acıyı anlayabildiğini aktaran Mills, "Hissettiğiniz büyük acıyı ve duruşmadaki önemli gecikmelerin kederinizi nasıl artırdığını hayal bile edemiyorum. Geçtiğimiz beş yıl boyunca çok güçlü ve onurlu durdunuz" şeklinde yazdı.

'Gecikmiş özür'

Atkinson'ın ailesinin avukatı Kate Maynard, bu özrün hoş karşılandığını fakat gecikmiş bir özür olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada Maynard, "Pippa Mills'in, polis üniformasının dokunulmazlık sağlamadığını kabul etmesi, ölümcül polis şiddetinin başka korkunç örneklerinin görüldüğü bir yıl için özellikle önemli. Bir polis memurunun polislik görevleriyle bağlantılı olarak adam öldürme suçundan 30 yılı aşkın süredir ilk kez mahkum edilmesiyle, bunun caydırıcı olacağını ve polisten hesap sormak isteyenlere cesaret vereceğini umuyoruz" dedi.

Olay nasıl yaşanmıştı?

15 Ağustos 2015'da Atkinson'ın babasının Telford'daki evi etrafında tuhaf davranışlarda bulunduğu bildirilince polis memuru Monk ve bir görevli arkadaşı sabaha karşı evin bulunduğu bölgeye gitmişlerdi. Monk, sağlık sorunları yaşayan 48 yaşındaki Atkinson'a 33 saniye boyunca üç kez elektroşok uyguladıktan sonra hareketsiz şekilde yere yığılmasının ardından da başına tekme atmıştı.

Komşuların aktarımına göre zihinsel bir çöküş yaşayan Atkinson, babasının evinin önünde Mesih olduğunu iddia ederek bağırıyordu. Monk'un uyguladığı şiddet sonrası hastaneye kaldırılan Atkinson, aynı gün içinde hayatını kaybetmişti.

43 yaşındaki polis memuru Benjamin Monk, İngiltere'de 30 yıl sonra görev sırasında yaşanan ölüm nedeniyle mahkum edilen ilk polis memuru olmuştu.

Atkinson ailesi, polis ve adalet sisteminin siyahlara yönelik gösterdikleri muamelenin değişmesi gerektiğini aktarırken Monk ise savunmasında davranışının nefsi müdafaa olduğunu, bu hareketi yapmaması durumunda kendisinin ve meslektaşının hayatını kaybedeceğini düşündüğünü belirtmişti.

Derbilerdeki golleriyle hatırlanıyor

Futbolculuk kariyerinde Ipswich Town, Sheffield Wednesday, Real Sociedad, Aston Villa, Metz, Manchester City, Al-Ittihad, Daejeon Citizen, Jeonbuk Hyundai Motors gibi ekiplerin formalarını giyen Atkinson, 1995-96 sezonunda ülkemizde Fenerbahçe forması giymişti.

Sol baştan; Uche Okechukwu, Jes Högh, Elvir Bolic, Dalian Atkinson

Fenerbahçe döneminde Atkinson, özellikle büyük maçlarda attığı gollerle hatırlanıyor. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe forması altında ilk golünü sonradan oyuna girdiği Beşiktaş derbisinde atmıştı. Daha sonra 22 Ekim 1995'teki Galatasaray derbisinin ilk 30 dakikasında hat-trick yaparak tarihe geçmişti ki 35. dakika attığı dördüncü gol hakem tarafından iptal edilse de sonradan nizami olduğu görüşleri öne çıkmıştı. 9 Aralık 1995'te Trabzonspor'un namağlup gidişatını bitiren 3-1'lik galibiyette de Atkinson'ın golü vardı.