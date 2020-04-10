İngiliz efsane John Terry top sektirme akımına katıldı

İngiliz eski futbolcu John Terry, corona virüsü tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı.

10 Nisan 2020, Cuma 10:40 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
İngiliz efsane John Terry top sektirme akımına katıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca herkes evlerinde kalırken, her gün de yeni bir akım başlıyor. Futbolda ortaya çıkan son akım ise topla iki ayak, iki diz, iki omuz ve kafada bir kere sektirerek şut atmak. Bu akıma İngiliz eski futbolcu John Terry de katıldı.

Terry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hareketleri yaparak hedefi gerçekleştirmiş oldu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok yorum aldı.

John Terry uzun yıllar Chelsea forması giydi ve takımın kaptanlığını yaptı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...