İngiliz devlerinin Alassane Plea yarışı

Futbola yeniden dönen Almanya Bundesliga'nın iddialı ekiplerinden Borussia Monchengladbach'ın Fransız yıldızı Alassane Plea için Premier Lig'in büyük kulüpleri devrede.

Bild'in haberine göre Manchester United, Tottenham ve Arsenal; Plea ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyorlar.

Gladbach'ın 2018'in yaz aylarında 23 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncuyu 35-40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile satabileceği belirtiliyor.

Bu sezon Bundesliga'da 23 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergileyen Plea ile Leicester'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.