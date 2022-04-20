İngiliz boksör Amir Khan, sokak ortasında saatini çaldırdı

İngiliz boksör Amir Khan, eşiyle bir restorandan ayrılırken soyguncuların hedefi oldu. Başına silah dayanan Khan, 72 bin sterlin değerindeki saatini soygunculara kaptırdı. Sosyal medyada boş kolunu göstererek paylaşım yapan Khan, saatinin çalındığını duyurdu.

Olimpiyat gümüş madalyası sahibi Khan, suçluları yakalamaya çalışmak için Instagram'da saatin bir resmini ve seri numarasını yayınladı. Khan 'Saat takmamak biraz garip hissettiriyor ama olan bu' notunu yazdı.

Khan'ın saati 19 karatlık elmaslarla süslü saat Franck Muller Vanguard markasıydı.

Görgü tanıklarından biri, 'Soygun saniyeler içinde oldu ve hedef alındıkları belliydi' dedi.