Spor Toto Süper Lig 'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçta siyah-beyazlıların golünü Wout Weghorst kaydetti. İngiliz basını Dele Alli'nin karşılaşmada süre alamamasını ve Wout Weghorst'un performansını yorumladı.





İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde; "Lionel Messi'nin aptalı kahramana dönüşürken, Dele Alli; Noel Günü'nü tepkilerin ardından yedek kulübesinde geçirdi" başlığı atıldı.

ISLIKLANDI, YEDEK BIRAKILDI

Dünya Kupası arasının ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'la karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan Dele Alli etkisiz performansı sonrası Şenol Güneş tarafından yedek kulübesine alındı. Dele Alli oyundan alınırken tribünlerde ıslık sesleri yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dele Alli'yi Gaziantep FK deplasmanında yedek kulübesine oturttu.

Marca, Dele Alli'nin Şanlıurfaspor maçında ıslıklanması sonrasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Dele Alli'nin 'cehenneme düşmesi'; 3. Lig takımına karşı ıslıklandı ve 30. dakikada değiştirildi."

'KARİYERİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'

Mirror'da yer alan haberin girişinde, "İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta kariyerinin en düşük seviyesine ulaştı. Dele Alli, Beşiktaş'ın Noel Günü 1-1 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı" denildi.

Beşiktaş'ın Şanlıurfaspor ile oynadığı müsabakada Dele Alli'nin sadece 30 dakika sahada kaldığı hatırlatılan haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Gaziantep FK maçında yedek kulübesinden çıkmadığı kaydedildi.

Dele Alli'nin Şenol Güneş tarafından Şanlıurfaspor karşılaşmasında 30 dakika sonra kenara alınmasının yanı sıra taraftarların acımasızca yuhalamalarının yeterince küçük düşürücü olduğu aktarıldı. Öte yandan Dele Alli'nin kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım duygusal olarak nitelendirildi.

Dele Alli antrenmanda futbol topunu tutarken olan fotoğrafında, "Hayatımı kurtardın. Bu yüzden seni hep sveceğim" ifadelerine yer verdi. 26 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'ın 1-1 berabere kalmasını kenarda izleyerek kendisine olan güveninin daha da sarsıldığı kaydedildi.





SATIN ALMA OPSİYONU MADDESİ BULUNUYOR

26 yaşındaki on numara sezon başında Everton'dan kiralandı. Dele Alli'nin Beşiktaş'la olan sözleşmesinde devre arası ve sezon sonunda olmak üzere iki ayrı satın alma opsiyonu maddesi bulunuyor. İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta sahaya çıktı. İngiliz orta saha 575 dakika sahada kaldı. Dele Alli bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

"MESSI'NİN DÜŞMANI"

Dele Alli özelinde yapılan haberde Wout Weghorst'tan da bahsedildi. Mirror'da editörler, Hollandalı santrfor için "Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndan düşmanı" ifadelerine yer verdi. Wout Weghorst'un Beşiktaş için oldukça kritik bir gol attığı yazıldı.

Haberin detaylarında Arjantin ile Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Wout Weghorst'la Lionel Messi arasında yaşanan tartışmadan da bahsedildi. Hollandalı golcünün tartışmanın ardından kullandığı sözler hatırlatıldı. Wout Weghorst açıklamsında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçtan sonra ona saygılarımı sunmak istedim ama o bunu kabul etmedi. Artık adımı bilmesini güzel bir iltifat olarak kabul ediyorum. Bu, bir şeyi doğru yaptığım anlamına geliyor."

SÜPER LİG'İ SALLADI

Wout Weghorst bu sezon Beşiktaş formasını 16 müsabakada terletti. Hollandalı santrfor rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 30 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Burnley'den kiralanan Wout Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor. Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro... (Skorer)