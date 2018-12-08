İngiliz basını 'uyuşturucu' yazmıştı! İşte o madde ile ilgili gerçek...

Aralarında Mesut Özil'in de yer aldığı Arsenalli bazı futbolcuların bir gece kulübünde birkaç ay önce kullandığı maddeyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:15
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İngiliz basını 'uyuşturucu' yazmıştı! İşte o madde ile ilgili gerçek...

İngiltere Premier Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arsenal, İngiliz basınının şok suçlamasıyla mücadele ediyor. İngiliz basını tarafından Arsenalli 7 futbolcunun uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gündeme gelen olayda, balon içindeki maddenin ne olduğu ortaya çıktı: Güldürme gazı!

Ağustos 2018'de Londra'daki bir gece kulübünde gerçekleşen olayda, İngilte'de kullanımı 18 yaş üstü insanlara yasak olmayan maddenin Arsenalli oyuncular tarafından da denendiği güvenlik kameraları tarafından görüntülenmiş, ancak İngiliz basını 'uyuşturucu' iddiasında bulunmuştu.

Avrupa'da da yaygın

Gülme gazı olarak bilinen madde, İngiltere’de ve başka Avrupa ülkelerinde son dönemlerde yaygın olan bir ürün. Uyuşturucu maddesi olmadığı için de kullanımı yasak değil. Arsenal’in çıkışa geçtiği bir zamanda 6 ay önce, sezon öncesi yapılmış bir videonun ortaya çıkarılmış olması da İngiliz ekibi tarafından büyük tepki gördü.

Arsenal kulübünün, karalayıcı ve yanıltıcı bu haber nedeniyle İngiliz basınında haber yapanlara dava açacağı ileri sürülüyor.

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