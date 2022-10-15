ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın ilk gününde günün son maçı Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya 07 Basketbol arasında oynandı.

Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe rakibini 83-45 mağlup ederek ligde ikide iki yaptı. 38 sayı farkla maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 18-11 ikinci çeyreği 44-19 üçüncü çeyreği 63-36 ve maçı da 83-45'lik skorla tamamladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi ABD'li Natasha Howard 22 sayı üretti ve maçın en skorer ismi oldu. Howard 6 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.



