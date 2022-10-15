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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın ilk gün maçları sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın ilk gününde günün son maçı Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya 07 Basketbol arasında oynandı.

15 Ekim 2022, Cumartesi 17:57 Son Güncelleme:
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın ilk gün maçları sona erdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın ilk gününde günün son maçı Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya 07 Basketbol arasında oynandı.

Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe rakibini 83-45 mağlup ederek ligde ikide iki yaptı. 38 sayı farkla maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 18-11 ikinci çeyreği 44-19 üçüncü çeyreği 63-36 ve maçı da 83-45'lik skorla tamamladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi ABD'li Natasha Howard 22 sayı üretti ve maçın en skorer ismi oldu. Howard 6 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.


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