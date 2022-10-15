Ankara ekibi Ogm Ormanspor, Emlak Konut'u konuk etti. Ev sahibi ekip ligin ikinci haftasında da galibiyet ile tanışamadı. Konuk ekip ise ikide iki yaparak puanını 4'e yükseltti.

Ev sahibi Ogm Ormanspor, ilk çeyreği 13-18 geride tamamlarken, ikinci çeyrekte de işler istediği gibi gitmedi ve durumu 31-36 Emlak Konut üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte maçı 4 sayı farkla üstün tamamlayan Emlak Konut, dördüncü çeyrekte de skor üstünlüğünü korudu. Mücadeleden 68-77 galip ayrılmasını bildi.

Maçın en skorer ismi 28 sayı üreten Ogm Ormaspor'lu Jelena Dubljevic oldu. 28 sayı üreten Karadağlı forvet, 11 ribaund, 3 asist, 4 top çalma ile maçı tamamladı.

Emlak Konut'ta ise Kanadalı Nirra Fields 21 sayı üretti. 6 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ile maçı tamamladı.







