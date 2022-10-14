ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunda 2. hafta 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde haftanın açılış müsabakasında Çankaya Üniversitesi ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek. 15 Ekim Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Mücadele sportstv'den canlı yayınlanacak.
Aynı gün iki maç daha oynanacak. Ogm Ormanspor, Emlak Konut'u ağırlayacak. M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15:00'da başlayacak.
Günün son maçı ise Fenerbahçe Alagöz Holding ile Antalya 07 Basketbol arasında olacak. Karşılaşma Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma sportstv'den canlı yayınlanacak.
16 Ekim Pazar günü ise dört maç oynanacak.
Günün ilk maçında Beşiktaş ile Nesibe Aydın karşı karşıya gelecek. Mücadele Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 13:00'da başlayacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u ağırlayacak. Antakya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak.
Günün üçüncü maçı Rize Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol arasında oynanacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 15:00'da başlayacak.
İkinci haftanın kapanış mücadelesi Çbk Mersin Yenişehir Belediyesi-Botaş arasında olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.