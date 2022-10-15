ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunda 2. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı.

Mücadele Ankara Spor Salonu'nda saat 13:00'da başladı. Ev sahibi ekip ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de 43-37 ile üstünlüğünü koruyan ekip, üçüncü çeyrekte rakibi ile farkı koruyamadı durum 54-60 oldu. Karşılaşmanın sonunda ise 62-76'lık skorla sahadan yenik ayrıldı.

Böylelikle Çankaya Üniversitesi iki hafta sonunda ikinci yenilgisini aldı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci maçında da galibiyet ile ayrıldı. Puanını 4'e yükseltti.

Maçın en skorer ismi Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Litvanyalı forveti Kamile Nacickaite oldu. Nacickaite maçta 31 sayı üretti. 3 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma ile maçın en dikkat çeken ismi oldu.















