ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon maçları ligde 30. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex karşılaşmasıyla sona erdi.

Normal sezonu Anadolu Efes’in lider tamamladığı ligde, lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafak Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol, 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak play-off çeyrek final müsabakalarında mücadele edecek.

OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lige veda eden ekipler oldu.