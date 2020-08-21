ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde Kuralar Çekiliyor 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek kura çekimiyle yeni sezonun fikstürü belirlenecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan, TBF yöneticileri ve kulüp yetkililerinin katılacağı organizasyonda siz değerli medya mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Tarih: 24 Ağustos 2020
Saat: 11.00: ING Basketbol Süper Ligi
13.30: Türkiye Basketbol Ligi
Yer: Sinan Erdem Spor Salonu