ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde Kuralar Çekiliyor

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirilecek.

21 Ağustos 2020, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde Kuralar Çekiliyor

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde Kuralar Çekiliyor 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek kura çekimiyle yeni sezonun fikstürü belirlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO’su Ömer Onan, TBF yöneticileri ve kulüp yetkililerinin katılacağı organizasyonda siz değerli medya mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 24 Ağustos 2020

Saat: 11.00: ING Basketbol Süper Ligi

13.30: Türkiye Basketbol Ligi

Yer: Sinan Erdem Spor Salonu

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