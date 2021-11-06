ING Basketbol Süper Ligi’nin 7. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor , TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Yeşil-Beyazlılar, TOFAŞ'ı 87-75 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner
Frutti Extra Bursaspor: Needham 17, Andrews 11, Hayes 13, Dudzinski 15, Freeman 27, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 2, Yağızhan Selçuk, Metin Türen, Egemen Güven 2,
TOFAŞ: Berk Uğurlu 20, Cruz 5, Cook 11, Muhsin Yaşar 5, Emre Tanışan, Shepherd 16, Zubcic 3, Yiğit Arslan 9, Simmons 6
1. Periyot: 23-22
Devre: 50-41
3. Periyot: 71-62
BURSA (AA)