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ING Basketbol Süper Ligi - Frutti Extra Bursaspor: 85 - Büyükçekmece Basketbol: 83

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol’u 85-83 mağlup etti.

20 Kasım 2021, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Frutti Extra Bursaspor: 85 - Büyükçekmece Basketbol: 83

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Frutti Extra  Bursaspor , Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti. Yeşil-Beyazlılar rakibini 85-83 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ     

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin     

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 23, Needham 13, Andrews 15, Dudzinski 9, Hayes 8, Akif Egemen Güven 8, Metin Türen 7, Ömer Utku Al 2     

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Grenee 10, Bruinsma 8, Herun 19, Enes Berkay Taşkıran 7, Kadir Bayram 4, White 17, Deniz Kılıçlı 4, Mustafa Kurtuldum 2     

1. Periyot: 16-14     

Devre: 41-38     

3. Periyot: 68-55     

BURSA (AA)

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