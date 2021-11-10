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ING Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 69

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasından ertelenen karşılaşmada Darüşşafaka, Büyükçekmece Basketbol’u 86-69 mağlup etti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 69

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasından ertelenen karşılaşmada Darüşşafaka, Büyükçekmece Basketbol’u 86-69 mağlup etti.

Salon: Ayhan Şahenk     

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner     

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Boothe 15, Pineiro 8, Görkem Doğan 2, Sinan Güler 9, Selim Şav 4, Eray Akyüz 6, McCullough 11, Ragıp Berke Atar 2, Doruk Dora 2     

Büyükçekmece Basketbol: Crawford, Greene 5, White 9, Bruinsma 3, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Kadir Bayram 4, Herun 8, Enes Berkay Taşkıran 23, Mustafa Kurtuldum 1, Caner Erdeniz 3, Yesukan Onar, Yiğitcan Vardal     

1. Periyot: 19-12     

Devre: 39-29     

3. Periyot: 68-43     İSTANBUL (AA) -

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