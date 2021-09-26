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ING Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka: 65 - Fenerbahçe Beko: 75

ING Basketbol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Alexander Djordjevic yönetiminde Darüşşafaka’yı 75-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.

26 Eylül 2021, Pazar 23:01 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka: 65 - Fenerbahçe Beko: 75

ING Basketbol Süper Lig ’in açılış haftasında Fenerbahçe Beko sezona iyi bir giriş yaptı. İlk hafta maçında Sarı-Lacivertliler yeni başantrenörü Alexander Djordjevic yönetiminde Darüşşafaka’yı 10 sayı farkla geçti. 75-65 kazanan Fenerbahçe galibiyetle sezona başladı.

Salon: Volkswagen Arena     

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan Gürsel     

Darüşşafaka: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1     

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, De Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen    

1. Periyot: 13-20     

Devre: 26-40  

3. Periyot: 44-55

4. Periyot: 75-65    

5 faulle çıkanlar: 36.45 McCullough, 38.34 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)    ) -


 İSTANBUL (AA

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