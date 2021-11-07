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ING Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 91-87 yendi.

07 Kasım 2021, Pazar 15:36 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Bahçeşehir Koleji: 87 - Büyükçekmece Basketbol: 91

ING Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Büyükçekmece ekibi, rakibini 91-87 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik     

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün     

Bahçeşehir Koleji: Hall 13, Smith 4, Bentil 8, Erkan Yılmaz 3, Oğuz Savaş 7, Jones 21, Muhammed Mustafa Baygül 16, Solomon 12, Berkay Candan 3     

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 26, Greene 14, Bruinsma 13, Herun 18, Mustafa Kurtuldum, White 13, Kadir Bayram, Caner Erdeniz 2, Deniz Kılıçlı 5     

1. Periyot: 24-22     

Devre: 52-42     

3. Periyot: 66-68     

İSTANBUL (AA)

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