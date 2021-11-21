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ING Basketbol Süper Ligi - Anadolu Efes: 84 - Darüşşafaka: 76

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 84-76 yendi.

21 Kasım 2021, Pazar 22:33 Son Güncelleme:
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ING Basketbol Süper Ligi - Anadolu Efes: 84 - Darüşşafaka: 76

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 84-76 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem     

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Yiğit Gönültaş     

Anadolu Efes: Micic 26, Tolga Geçim, Beaubois 22, Moerman 8, Pleiss 17, Erten Gazi 6, Larkin 3, Buğrahan Tuncer, Dunston 2, Yiğitcan Saybir     

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Pineiro 10, Boothe 5, Cullough 10, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 9, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan     

1. Periyot: 20-31     

Devre: 40-53     

3. Periyot: 68-61     

İSTANBUL (AA)

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