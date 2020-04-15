İnfaz yasası yürürlüğe girdi

Çağdaş ceza infaz sistemi temel olarak, hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etme, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirme, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırma, böylelikle cezanın genel ve özel önleme etkisinin oluşmasını sağlama ve toplumu suça karşı korumayı amaçlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu amaç kapsamında çıkarılan 70 maddelik düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.

Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.

90 BİN KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerin yeniden belirlendiği 70 maddelik düzenlemeyle başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından ilk olarak açık cezaevinde bulunup izinli sayılan hükümlülerin tahliyesi öngörülüyor.

Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından birkaç gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye edilecek ve açık cezaevlerinden eve izinli gönderilecek yaklaşık 90 bin hükümlü için tahliye planı hazırladı.

una göre, tahliyelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem ve öncelik verilecek. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, cezaevi çıkışlarında Sağlık Bakanlığının broşürleri ile eldiven ve maske dağıtılacak.

İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle tahliye olanlara sorun yaşamamaları için cezaevinden çıkmadan seyahat izin belgeleri verilecek. Hükümlüler cezaevlerinden, otobüslerle koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ayrılacak.