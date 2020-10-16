İnegölspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Kani Ademoğlu, sezon öncesi önceliklerinin mali disiplin, yapılanma ve sportif başarı olduğunu dile getirdi. Mali disiplinin sağlandığını ifade eden Başkan Ademoğlu, "Mali disiplinde 3 milyon 270 bin TL olarak aldığımız borcu şuan 500 bin TL’ye kadar düşürüp mali disiplini sağladığımıza inanıyoruz. Nasipse 2-3 hafta içinde kulübün geçmişe dayalı hiçbir borcu kalmıyor. Bu süreç içinde belediye başkanımız Alper Taban’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, İnegöl’deki esnaflarımıza, iş adamlarımıza, herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mali yapılanmanın ardından büyük takımlardan genç isimleri takıma kazandırma ikinci hedefleri olduğunu dile getiren Ademoğlu, "İkincisi yapılanma ise Galatasaray ’dan olsun, Beşiktaş ’tan olsun, Bursaspor ’dan olsun genç dinamik oyuncular kazandırıp alt yapıdan takviyelerdi. Bunu başardığımıza inanıyorum. Üçüncü hedef ise sportif başarı idi. Maalesef ilk 5 haftada aldığımız neticeler sonucunda yeni sezona başladığımız hocamız ile ayrılma kararı aldık. Ben buradan Osman hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Alınan bu kadar sonrası yönetim kurulumuz ile Cüneyt Biçer hocamıza karar kıldık. Cüneyt hocamız şehrimize camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

CÜNEYT BİÇER: ENERJİMİZ YÜKSEK

İnegölspor’un yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer ise “İnegölspor köklü bir kulüp ve güzel bir teklifte bulundu. Bize bakış açıları hedefleri ve bizimde hedeflerimiz ortak noktada olduğu için bugün buradayız. Önümüzdeki ve geçirmiş olduğumuz yıl gerçekten zor bir süreç. Bu pandemi sürecini iyi geçiren her yerin belirli başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Sürecin çok kolay olmayacağını biliyorum, mücadele etmek gerekiyor. Ben yöneticiler ile görüştüğümde şehrin genel dinamiğine baktığımda enerjisi yüksek olduğunu gözlemledim" şeklinde konuştu.

KOCAELİ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Biçer ayrıca, “İnegölspor’u parça parça takip ettim. İçeride 4 tane oyuncum var onlardan da bilgi aldım. Pandemi nedeniyle geç kurulmuş bir takım var bu yapı belirli noktada tamamlanmak adına eksikliklerle kurulmuş. Ama içeride bir enerji potansiyeli var. Bulunduğumuz yerden takımı yukarı çıkaracağımıza inanıyorum. Kocaeli maçında takımın başında nasipse biz çıkacağız" ifadelerini kullandı.

DHA