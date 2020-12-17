Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da Sportif Direktör Kemal Hastürk ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İnegölspor’umuzun Sportif Direktörü Kemal Hastürk, görevinden ayrılma talebini Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulumuza iletti. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan istişarelerin ardından Hastürk’ün talebine onay verildi. Sportif Direktörümüz Kemal Hastürk’e takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

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