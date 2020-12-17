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İnegölspor'da Sportif Direktör Kemal Hastürk ile yollar ayrıldı

İnegölspor'da Sportif Direktör Kemal Hastürk ile yollar ayrıldı

17 Aralık 2020, Perşembe 02:55 Son Güncelleme:
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İnegölspor'da Sportif Direktör Kemal Hastürk ile yollar ayrıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da Sportif Direktör Kemal Hastürk ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İnegölspor’umuzun Sportif Direktörü Kemal Hastürk, görevinden ayrılma talebini Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ile yönetim kurulumuza iletti. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan istişarelerin ardından Hastürk’ün talebine onay verildi. Sportif Direktörümüz Kemal Hastürk’e takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

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