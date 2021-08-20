Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - İNEGÖLSPOR Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, "Genel olarak hazırlıklarımız istediğimiz yönde geçti diyebiliriz" dedi.

Afyon kampından dönen İnegölspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, şunları söyledi:

“İlk dönem hazırlıklarını İnegöl’de yaptık. Sonra istediğimiz çalışma ortamını Afyon’da bulduk. Çokta memnun kaldım çalışma ortamından. Gerek saha koşulları gerekse oteldeki konaklama bizi memnun etti. Arkadaşların özellikle çalışma temposu, isteği, arzusundan dolayı daha da mutlu olduk. Çalışmaların neticelerini aldığımızı düşünüyorum. Şimdi artık maç ayına giriyoruz. Son 15 günlük bir çalışmamız var. Buradaki çalışmalarda daha çok oynayacağımız maçlara yönelik teknik, taktik anlamda olacak. Sonrada sürat çalışmalarını burada tamamlayacağız zaten. Genel olarak hazırlıklarımız istediğimiz yönde geçti diyebiliriz.”

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