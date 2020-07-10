TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da yönetim, şampiyonluk primini belirledi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İnegölspor'umuzu hak ettiği yere getirmek için canıgönülden mücadelelerine defalarca şahit olduğumuz teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizin şampiyonluk primi 1 milyon 500 bin TL’dir. Camiamıza saygı ve sevgi ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde İnegölspor, Play-Off ilk maçında lig ikincisi Manisa Futbol Kulübü ile eşleşti. İnegölspor, Manisa temsilcisini elediği takdirde Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon maçının galibiyle karşılaşacak. İnegölspor bu maçı da kayıpsız geçerse Kırmızı Grup eşleşmelerini geçen takım ile final müsabakasını oynamaya hak kazanacak.

Play-Off müsabakaları 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya’da oynanacak.

DHA