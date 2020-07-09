İnegölspor’da play-off sevinci yaşanıyor

İnegölspor Başkanı Münür Kanar yaptığı açıklamada, "Dün 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği üyeleri olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantı yaptık. Burada hakkımız olan Play-Off’ların oynanmasını talep etmiştik. Yaptığımız toplantının neticesini bugün aldık. Çok şükür beklediğimiz ve istediğimiz Play-Off’ları oynayacağız. Sezon başında borçlar ve sıkıntılar ile aldığımız takım hak ettiği play-Off’ları oynayacak. İnşallah burada da hedefimiz başarılı olur, adımızı özlemle beklediğimiz 1.Lig'e yazdırmak. Bugüne kadar İnegölspor’u destekleyen işadamlarımıza, esnaflarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra verilen desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bizlere güvensinler, bu takım ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yıllardır özlem duyduğumuz bir üst lige çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde İnegölspor, Play-Off ilk maçında lig ikincisi Manisa Futbol Kulübü ile eşleşti. İnegölspor, Manisa temsilcisini elediği takdirde Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon maçının galibiyle karşılaşacak. İnegölspor bu maçı da kayıpsız geçtiği takdirde Kırmızı Grup eşleşmelerini geçen takım ile final müsabakasını oynamaya hak kazanacak.

Play-Off müsabakaları 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya’da oynanacak.