İnegölspor’da neşeli idman

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2’nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına devam ederken, neşeli geçen bir idmanı geride bıraktı.

İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeler, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, teknik ekip ve futbolcular tarafından 37 yaşına giren Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin ile 31 yaşına giren antrenörlerden Cihan Mert Cengiz’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Şahin ve Cengiz kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnegölspor, daha sonra keyifli geçen bir antrenmanla Kahramanmaraşspor hazırlıklarına devam etti.

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