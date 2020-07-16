İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi nedeniyle uzun süre zorunlu ara verilen liglerin bu şekliyle tescil edilmesi ve TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor’un Play-Off’lara katılmaya hak kazanması sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Zorlu Play-Off müsabakaları öncesi bordo beyazlı ekibe başarı dileklerini ileten Başkan Alper Taban, İnegölspor'un Play Off serisinden şampiyonluk ile dönmesi ve bir üst lige çıkması halinde takıma 1 Milyon TL’lik şampiyonluk primi vereceğini de açıkladı.

Başkan Alper Taban, Play-Off yolunda bordo beyazlı camiaya başarı dileklerini ileterek, “İnşallah takımımız Antalya’dan güzel sonuçlarla dönecek. Bizler de sözünü verdiğimiz gibi 1 milyon TL’lik primi işadamlarımızın da destekleriyle oluşturacağımız kaynakla sağlayacağız” dedi.

DHA