İnegölspor - Niğde Anadolu F.K.: 2-1

3'üncü dakikada Niğdeli oyuncuların geri pasıyla topu önünde bulan kalecinin vuruşu İnegölsporlu Yaşar’a çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci topu kolaylıkla yeniden yakaladı.
16'ncı dakikada kazanılan İnegölspor’un serbest vuruşunda Emirhan, topu ceza sahasına ortaladı. Yaşar’ın vuruşu az farkla auta çıktı.
20'nci dakika gelişen İnegölspor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Yaşar’ın vuruşunda kaleciden döndü. Cengiz’in vuruşunda top auta çıktı.
28'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz’in ceza sahası dış solundan vuruşu az farkla auta gitti.
59'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağından Emirhan’ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Fatih’in vuruşunda İnegölspor 1-0 öne geçti.
68'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına çalımla giren Cengiz’ın kısa pasında Yalçın’ın vuruşu golü getirdi: 2-0.
73'üncü dakikada gelişen Niğde atağında Musa’nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma İnegölspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
DHA