İnegölspor Fatih Akyel’e emanet

İnegölspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Akyel getirildi. Dün kulüp tesislerinde Kulüp Başkanı Eşref Güç ve yöneticilerle bir araya gelen teknik direktör Fatih Akyel, anlaşmaya vararak kendisini sezon sonuna kadar İnegölspor’a bağlayan imzayı attı.

İmzaların atılmasının ardından konuşan İnegölspor Başkanı Eşref Güç, "İsmail Ertekin hocamızın gidişinin ardından Fatih Akyel hocamızla temas kurduk. Yönetim kurulu kararıyla beraber anlaşma sağladık. İnegölspor için hayırlı olsun. İnegölspor bunları daha önce de yaşadı. Benim dönemimde de birkaç hocayla bunları yaşadık. Kesinlikle istikrardan yanayım ancak bazı şeyler elimizde değil. Önümüze bakmalıyız. Fatih hocamız hayırlı olsun, kendisine başarılar dilerim. İnşallah taraftarların ve İnegölspor’un yüzünü güldürür. Allah yolunu açık etsin. Kendisine tam yetki verdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sezonu sonuna kadar kendisiyle anlaştık ama inşallah uzun vadede kendisiyle çalışırız. Bizim felsefemiz uzun sürelidir ama bazı sebeplerden dolayı bu böyle olmuyor" dedi.

YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

Teknik direktör Fatih Akyel ise "İnegöl’e geldiğim için mutluyum. İnegöl büyük ve güzel bir camia. Yıllardır Türkiye liglerinde mücadele eden, ismi olan bir camia. Başkanım beni aradı, görüştük. Şartlarda anlaştık. Bugün de imzalar atılıyor. İnşallah hayırlı olur. Bir takım yerde ufak tefek sıkıntılar var ki hoca değişmiş, biz de bu sıkıntıları aşıp İnegölspor’u yukarılara doğru taşımaya çalışacağız. Takımda daha önce çalıştığımız arkadaşlarımız var. Herkesle görüşeceğiz. Bayrampaşa maçına oyuncularımızı mental olarak hazırlamaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra yukarılara doğru tırmanışa geçeceğiz. Bu ligden çıkmak istiyoruz. Sezon başı beklenenler belki alınamayabilir ama bu her zaman böyle değildir. Üzerimize düşeni yapıp Play-Off’a kalmayı ya da direk çıkmayı istiyoruz. Hiçbir takım için bunun garantisi yok. Daha hırslı, mücadeleci oynayıp, camiamız için oynayan bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DHA